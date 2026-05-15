Gli operai di uno stabilimento della multinazionale del settore elettrodomestici hanno deciso di incrociare le braccia in protesta contro i 1.700 esuberi annunciati dall’azienda, che ha previsto la riduzione del personale in diversi siti italiani. I sindacati hanno bloccato le attività con scioperi e manifestazioni, chiedendo anche la restituzione di 700 milioni di euro di incentivi pubblici ricevuti dall’azienda. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sui piani di ristrutturazione e sui possibili effetti delle decisioni aziendali sulla produzione locale.

? Punti chiave Come influirà l'interesse di Midea sulla produzione nei siti italiani?. Perché i sindacati chiedono la restituzione di 700 milioni di incentivi?. Quali sono i rischi per l'autonomia tecnologica europea in questo caso?. Dove finiranno le linee produttive con i margini più bassi?.? In Breve Sciopero di otto ore e manifestazione a Roma fissati per il 25 maggio.. Sindacati chiedono restituzione di 700 milioni di euro in incentivi pubblici ricevuti.. Rischio delocalizzazione verso Midea coinvolge siti di Porcia, Susegana, Forlì, Solaro e Cerreto d’Esi.. Bettini e De Palma sollecitano piano di reindustrializzazione per il settore europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux, sciopero contro i 1.700 esuberi: i sindacati bloccano tutto

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