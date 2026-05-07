Atm nuova offensiva dei sindacati | Numeri alterati sullo sciopero e gestione punitiva dei turni

Le tensioni tra la società di trasporto pubblico e i sindacati continuano, con quest’ultimi che accusano l’azienda di aver alterato i numeri riguardanti lo sciopero del 5 maggio e di aver adottato misure punitive sulla gestione dei turni. La discussione si concentra sulla veridicità delle cifre comunicate e sulle pratiche adottate nei confronti dei lavoratori coinvolti. La disputa resta aperta e al centro del dibattito pubblico.

Non si placa lo scontro tra Atm e le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero del 5 maggio. Dopo la replica diffusa ieri dai vertici dell’azienda trasporti alle accuse di presunte ritorsioni nei confronti dei lavoratori aderenti alla protesta, Filt Cgil, UilTrasporti, Faisa Cisal e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sciopero bus, Atm contro i sindacati: "Scelta irresponsabile"Dura presa di posizione di Atm contro lo sciopero organizzato dai sindacati per il prossimo 5 maggio. Sciopero dei giornalisti e delle giornaliste oggi 27 marzo, il comunicato dei sindacati e la risposta degli editoriIl comunicato dei sindacati Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni,...