Pier Luigi Ferrari uno sguardo oltre le montagne | il volume sull' ex presidente della Provincia di Parma
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“Pier Luigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne”. Già nel titolo c’è l’essenza di Pier Luigi Ferrari. C’è il legame, solidissimo, con le radici: Borgotaro e l’Appennino. Ma c’è anche quel riferimento allo “sguardo” capace di andare oltre e di abbracciare tutto il territorio della Provincia di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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PIER LUIGI FERRARI: UNO SGUARDO OLTRE LE MONTAGNE
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