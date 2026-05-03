A Mandello del Lario si tiene l’VIII edizione del Festival della Letteratura, dedicata quest’anno alle montagne e all’ambiente. L’evento si svolge in diverse location della cittadina, coinvolgendo autori, artisti e pubblico in incontri e presentazioni. Tra le iniziative previste ci sono esposizioni e conferenze che approfondiscono il rapporto tra paesaggi montani e tutela ambientale. La manifestazione prosegue fino a fine settimana, attirando appassionati e studiosi di diverse provenienze.

MANDELLO DEL LARIO (Lecco) Nell’ambito dell’VIII edizione del Festival della Letteratura di Mandello del Lario, martedì alle 15 al Cdd via Alessandro Manzoni 443 apre la mostra “ Le montagne che ci osservano: viaggio tra rocce, ghiaccio e deserto ”, con una presentazione delle opere da parte dell’artista Elena Morlacchi, che è alpinista, cartografa e appassionata di geologia. Le opere restano esposte fino al 9 maggio. È un percorso espositivo che permette di ammirare le vette del Monte Rosa, le guglie delle Dolomiti, l’altopiano dell’Akator in Algeria con i suoi pinnacoli basaltici e gli aspri paesaggi delle Grigne, evidenziando anche il ruolo fondamentale che hanno i ghiacciai nel modellare l’ambiente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le montagne e l’ambiente. Uno sguardo da artista

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