Gianni Rodari pubblicato il catalogo della sua biblioteca | uno sguardo sulla formazione e sull’opera

È stato pubblicato il volume Biblioteca d’autore (Pensa Editore), dedicato al fondo librario appartenuto a Gianni Rodari, oggi conservato dalla famiglia a Roma. Il lavoro, curato da Ilaria Capanna, responsabile della catalogazione del Fondo, e da Pamela Giorgi (INDIRE), si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2021–2026. Il volume restituisce per la prima volta in modo sistematico l’intera biblioteca personale dello scrittore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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