Quali categorie di lavoratori sono obbligate a fermarsi tra le 12:30 e le 16:00?. Come può un'azienda evitare il blocco totale della produzione durante il caldo?. Quale strumento tecnologico deciderà se il lavoro deve essere sospeso?. Perché i Comuni dovranno permettere rumori fuori dagli orari consentiti?.? In Breve Fascia oraria di stop obbligatorio tra le 12:30 e le 16:00.. Applicazione delle norme fino al 31 agosto per temperature straordinarie.. Attivazione tramite piattaforma Worklimate in caso di rischio alto segnalato alle ore 12.. Richiesta ai Comuni di deroghe temporanee ai regolamenti sulle emissioni acustiche.. Il Piemonte anticipa le misure contro il caldo estremo con l’ordinanza firmata da Cirio e Riboldi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: stop ai lavori sotto il sole tra le 12:30 e le 16:00

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