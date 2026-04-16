L' arte della parola unisce Cesena terza edizione del progetto ' Let’s Debate' promosso dal liceo Monti

A Cesena, le aule dei licei sono state teatro di un nuovo appuntamento dedicato alla discussione tra studenti, con la terza edizione del progetto ‘Let’s Debate’. L’iniziativa, promossa dal liceo Monti, ha visto i ragazzi impegnati in un confronto diretto su vari temi, portando avanti una tradizione che coinvolge le scuole della città per stimolare il dialogo e la capacità di argomentare.