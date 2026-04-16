L' arte della parola unisce Cesena terza edizione del progetto ' Let’s Debate' promosso dal liceo Monti
A Cesena, le aule dei licei sono state teatro di un nuovo appuntamento dedicato alla discussione tra studenti, con la terza edizione del progetto ‘Let’s Debate’. L’iniziativa, promossa dal liceo Monti, ha visto i ragazzi impegnati in un confronto diretto su vari temi, portando avanti una tradizione che coinvolge le scuole della città per stimolare il dialogo e la capacità di argomentare.
Le aule dei licei cesenati sono tornate a farsi arena di pensiero e dialettica in occasione della terza edizione della sfida ‘Let’s Debate’, un’iniziativa che anche quest'anno ha promosso il confronto tra studenti. “Il percorso - spiega una nota - articolatosi in due intense tappe, ha preso il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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