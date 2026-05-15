Ventisette classi coinvolte nella terza edizione del progetto Fata alla Ricci Oddi il bilancio del percorso di scuola diffusa
Nella Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi si è svolto l’evento conclusivo della terza edizione del progetto FATA, un'iniziativa educativa che coinvolge ventisette classi. Il progetto, promosso dal Comune di Piacenza, si basa sui quattro elementi naturali – fuoco, aria, terra e acqua – e si propone di integrare diverse attività scolastiche in un percorso di scuola diffusa. Durante la giornata sono stati presentati i risultati del percorso svolto dagli studenti, con approfondimenti e mostre dedicate ai temi affrontati.
Nella cornice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi si è tenuto l’evento finale del progetto FATA, acronimo dei quattro elementi – Fuoco, Aria, Terra, Acqua – che richiama i fondamenti del percorso educativo di scuola diffusa giunto alla 3° edizione, promosso dal Comune di Piacenza in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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