Ventisette classi coinvolte nella terza edizione del progetto Fata alla Ricci Oddi il bilancio del percorso di scuola diffusa

Nella Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi si è svolto l’evento conclusivo della terza edizione del progetto FATA, un'iniziativa educativa che coinvolge ventisette classi. Il progetto, promosso dal Comune di Piacenza, si basa sui quattro elementi naturali – fuoco, aria, terra e acqua – e si propone di integrare diverse attività scolastiche in un percorso di scuola diffusa. Durante la giornata sono stati presentati i risultati del percorso svolto dagli studenti, con approfondimenti e mostre dedicate ai temi affrontati.

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