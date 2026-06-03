È stata inaugurata la rassegna letteraria Piè di Pagina con la presentazione dell’ultimo libro del divulgatore Marco Bianchi. L’evento ha visto la partecipazione dell’autore, che ha illustrato i contenuti della sua nuova pubblicazione. La manifestazione si è svolta presso una location cittadina, con un pubblico composto da appassionati e lettori interessati ai temi trattati. La serata ha incluso anche un momento di confronto tra l’autore e i presenti.

Cosa: Inaugurazione della rassegna letteraria Piè di Pagina, con la presentazione dell’ultimo libro del divulgatore Marco Bianchi.. Dove e Quando: Presso gli spazi de La Pride Croisette a Roma. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno 2026 alle ore 20:00.. Perché: Per esplorare un nuovo e sereno approccio al benessere quotidiano e all’alimentazione, guidati dall’ironia pungente e imprevedibile dell’iconico duo drag Karma B.. L’estate romana si accende dei colori dell’inclusione e dei diritti con l’apertura delle celebrazioni per il Roma Pride 2026. Al centro di questo straordinario fermento culturale e sociale torna, puntuale e attesa... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Piè di Pagina: Marco Bianchi incontra le Karma B

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Become Mentally Tough, Financially Free, and Consistent Every Day

Notizie e thread social correlati

Bagno Conti, nella gestione ora entra Marco BianchiMarco Bianchi entra nella gestione di Bagno Conti, un noto stabilimento balneare della zona.

NerdPool incontra Marco RizzoDurante lo Zip! Comics Fest organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di Milano, è stato presente Marco Rizzo, che ha partecipato a un...

Temi più discussi: MAC in corsa nelle alture del sud fino a Robertson Pie Shop; Conflitto di interessi sul caso Pfba? La Regione Veneto nel mirino dell'Osservatorio sulle mafie; Sempio e le agende segrete, ecco cosa scriveva: Fotina di c. Ne rubai di più belle. Le mie paure più grandi? Perdere il controllo; I$r@ele Spinge Trump a Uccidere il Negoziatore Iraniano e Tornare alla Guerra. 7 Ottobre, Fake Report.

Davvero notevole il lavoro del Dr. @RiccardoTrezzi Che permette di comprendere come certe evoluzioni sono sistemiche e sottendono a processi sociali complessi Il fattore demografico è uno: L'Italia è intrappolata nel ruolo di una grande nazione europea q x.com

Sono bloccato tra il cristianesimo e l'islam e non so cosa fare reddit

Word online: arrivano intestazioni e piè di pagina avanzatiL'ultimo aggiornamento di Word online introduce l'editing diretto di intestazioni e piè di pagina con tab contestuale dedicato. Chi ha provato a formattare un documento professionale su Word online, ... punto-informatico.it

Su TikTok arrivano le note a piè di pagina sui video: cosa sono e come funzionanoMentre rimane ancora aperta la partita sulla cessione delle attività negli Stati Uniti di TikTok, il social network ha annunciato la sperimentazione di un sistema di note della comunità simile a ... tg24.sky.it