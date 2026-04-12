Marco Bianchi entra nella gestione di Bagno Conti, un noto stabilimento balneare della zona. È conosciuto come il nuovo Re Mida di Romagna perché, secondo quanto si dice, tutto ciò che tocca sembra diventare un successo. La novità riguarda un cambio di gestione che potrebbe portare a nuovi sviluppi per l’attività, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o le strategie adottate.

Lo chiamano il nuovo Re Mida di Romagna in quanto tutto quello che crea diventa oro. È Marco Bianchi, 53 anni, residente a San Mauro Pascoli, che ora si appresta a portare creatività ed esperienza alla Cooperativa Bagnini di Cesenatico con una nuova collaborazione nel panorama turistico-balneare della bella località della Riviera Adriatica. Marco Bianchi, creative manager, ha alle spalle un prestigioso percorso professionale radicato nel territorio romagnolo e ora è entrato ufficialmente a far parte della Cooperativa Bagnini di Cesenatico con un incarico strategico legato alla gestione del Bagno Conti e al coordinamento degli eventi sul territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagno Conti, nella gestione ora entra Marco Bianchi

Ue, Bianchi “Comuni e Regioni restino protagonisti nella gestione dei fondi”MILANO (ITALPRESS) – “L'unica fonte di sostentamento extra che avranno a disposizione Regioni e Comuni, guardando al prossimo futuro, dopo il Pnrr,...

Logitech a ISE 2026: la collaboration entra nella fase della gestione su scala e dell’esperienza uniBarcellona è diventata il palcoscenico di una trasformazione cruciale nel mondo della collaborazione aziendale.

Com’era Vivere 24 ORE nel Medioevo