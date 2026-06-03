Piccoli architetti in protesta? È la performance di Sou Parma Scuola di Architettura per bambini e bambine

Un laboratorio organizzato dalla scuola di architettura per bambini e bambine ha visto i partecipanti creare autoritratti su grandi fogli di cartone, decorandoli con nastri, fili di lana, stoffe e bottoni. La performance si è conclusa con una festa per celebrare la fine dell’anno scolastico. Un ragazzo di 11 anni ha commentato l’attività come la più bella tra quelle svolte durante il laboratorio.

“Il laboratorio più bello è stato quello in cui abbiamo dovuto raffigurare noi stessi su dei grandi fogli di cartone e poi abbiamo decorato le nostre figure con nastri, fili di lana, stoffe e bottoni” dice Guido, di 11 anni, mentre aiuta a preparare la festa per la conclusione dell’anno di SOU. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piccoli ecologisti crescono, 25 chili di rifiuti raccolti dai bambini della scuola Rodari al parco 'Masini'Venti bambini della scuola Rodari hanno raccolto 25 chili di rifiuti nel parco Masini.

UNICEF Italia presenta la guida sui diritti di bambine e bambiniIn occasione della Giornata dell’Ascolto, UNICEF Italia ha pubblicato una guida rivolta ad adulti e famiglie, con l’obiettivo di informare sui...