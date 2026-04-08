In occasione della Giornata dell’Ascolto, UNICEF Italia ha pubblicato una guida rivolta ad adulti e famiglie, con l’obiettivo di informare sui diritti di bambine e bambini. La pubblicazione evidenzia le principali cause di discriminazione percepite dai minorenni, offrendo strumenti pratici per affrontare tali problematiche. La presentazione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le condizioni dei più giovani e le sfide legate alla tutela dei loro diritti.

In occasione della Giornata dell’Ascolto, UNICEF Italia lancia una guida per adulti e famiglie e denuncia le principali cause di discriminazione percepite dai minorenni.. I giovani raccontano le discriminazioni quotidiane. L’ UNICEF Italia ha incontrato studentesse e studenti che hanno condiviso ciò che percepiscono come le principali cause di discriminazione nella loro vita quotidiana. Dai dati raccolti emerge che il 90% indica l’ aspetto fisico come primo fattore, seguito dall’ orientamento sessuale (61%), dal colore della pelle (57%) e dalle disabilità (32%). L’iniziativa rientra nelle azioni promosse dall’UNICEF per la tutela del Diritto all’Ascolto, nell’ambito del Programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF Italia presenta la guida sui diritti di bambine e bambini

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GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI #DirittiDeiBambini#Infanzia#Unicef#WorldChildrensDay

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