Piccoli ecologisti crescono 25 chili di rifiuti raccolti dai bambini della scuola Rodari al parco ' Masini'

Notizia in breve

Venti bambini della scuola Rodari hanno raccolto 25 chili di rifiuti nel parco Masini. Durante l’attività, hanno formato un girotondo e cantato uno slogan. L'iniziativa è avvenuta nel corso di una mattinata dedicata alla pulizia del parco. I bambini hanno partecipato con entusiasmo, portando a termine il raccolto di rifiuti abbandonati nell’area verde. Nessun altro dettaglio su eventuali organizzatori o accompagnatori.