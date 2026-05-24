Piccoli ecologisti crescono 25 chili di rifiuti raccolti dai bambini della scuola Rodari al parco ' Masini'
Venti bambini della scuola Rodari hanno raccolto 25 chili di rifiuti nel parco Masini. Durante l’attività, hanno formato un girotondo e cantato uno slogan. L'iniziativa è avvenuta nel corso di una mattinata dedicata alla pulizia del parco. I bambini hanno partecipato con entusiasmo, portando a termine il raccolto di rifiuti abbandonati nell’area verde. Nessun altro dettaglio su eventuali organizzatori o accompagnatori.
Un girotondo, uno slogan cantato a squarciagola e tanta voglia di rimboccarsi le maniche per il bene comune. È iniziata così, all'insegna della gioia e della condivisione, la giornata speciale che ha visto protagonisti gli alunni delle classi 5C, 2A e 2B della scuola primaria ‘Rodari’ (Istituto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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