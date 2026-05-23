Massacrato di botte trovato in strada in una pozza di sangue | Non so chi mi abbia picchiato L’ avviso per un debito di droga

Da ilgiorno.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato trovato in strada, riverso in una pozza di sangue, con ferite gravi al volto e al corpo. Non ricorda chi lo abbia picchiato. La polizia ha scoperto che l'aggressione sarebbe legata a un debito di droga. L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Nessuna persona è ancora stata fermata o identificata. La scena si è verificata in un’area pubblica, in una zona periferica.

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Oggiono (Lecco) –  Massacrato di botte in strada e lasciato agonizzante riverso a terra in una pozza del suo stesso sangue per non aver pagato al droga. L’altra notte, poco prima dell’alba, un cittadino straniero di 35 anni è stato aggredito a Oggiono lungo la provinciale, vicino alla linea ferroviaria Milano – Lecco via Molteno. Probabilmente si tratta di un regolamento di conti per questioni di droga. Il trentacinquenne è infatti un tossicodipendente con diversi precedenti, che, all’occorrenza spaccia per pagarsi le dosi che altrimenti non potrebbe permettersi. Si presume non abbia pagato tutti i suoi debiti e che i suoi creditori, verosimilmente altri spacciatori, gli abbiamo lanciato un chiaro avvertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Massacrato di botte, trovato in strada in una pozza di sangue: “Non so chi mi abbia picchiato”. L’ “avviso” per un debito di droga
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