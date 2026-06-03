Massacrato a Torino perché terrone | il Codacons chiede una taglia civica per incastrare il branco

Notizia in breve

Un giovane di 26 anni, originario dell'Agrigentino, è stato aggredito a Torino dopo aver chiesto informazioni. L'aggressione è avvenuta in strada e ha lasciato il ragazzo con ferite visibili. La polizia sta indagando sull'episodio, che ha scatenato molte proteste. Il Codacons ha chiesto una taglia civica per individuare i responsabili. L'episodio è stato definito un atto di violenza motivato da xenofobia.