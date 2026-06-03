Massacrato a Torino perché terrone | il Codacons chiede una taglia civica per incastrare il branco
Un giovane di 26 anni, originario dell'Agrigentino, è stato aggredito a Torino dopo aver chiesto informazioni. L'aggressione è avvenuta in strada e ha lasciato il ragazzo con ferite visibili. La polizia sta indagando sull'episodio, che ha scatenato molte proteste. Il Codacons ha chiesto una taglia civica per individuare i responsabili. L'episodio è stato definito un atto di violenza motivato da xenofobia.
Un episodio di violenza inaudita ha colpito un giovane ventiseienne originario dell'Agrigentino a Torino, trasformando una semplice richiesta di informazioni in un incubo di sangue e odio. Il ragazzo sarebbe stato brutalmente aggredito da un gruppo di coetanei, un assalto preceduto da un insulto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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