Piantato l' albero della legalità in piazza Cesare Battisti a Bari | Dedicato alle vittime innocenti di mafia
In piazza Cesare Battisti a Bari è stato piantato un albero dedicato alle vittime innocenti di mafia. L’evento si è svolto nel centro Murattiano e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali. La piantumazione è stata fatta alla presenza di cittadini e autorità, con l’obiettivo di ricordare le persone uccise dalla criminalità organizzata. L’iniziativa si inserisce nel calendario di commemorazioni dedicate alle vittime di questo tipo di violenza.
In piazza Cesare Battisti, nel centro Murattiano di Bari, è stato piantato un albero dedicato alle vittime innocenti di mafia. La cerimonia, alla quale hanno preso parte il sindaco Vito Leccese, l’assessore cittadino alla Legalità e all’Antimafia sociale Nicola Grasso e i referenti di Libera. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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