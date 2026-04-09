Piantato l' albero della legalità in piazza Cesare Battisti a Bari | Dedicato alle vittime innocenti di mafia

In piazza Cesare Battisti a Bari è stato piantato un albero dedicato alle vittime innocenti di mafia. L’evento si è svolto nel centro Murattiano e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali. La piantumazione è stata fatta alla presenza di cittadini e autorità, con l’obiettivo di ricordare le persone uccise dalla criminalità organizzata. L’iniziativa si inserisce nel calendario di commemorazioni dedicate alle vittime di questo tipo di violenza.