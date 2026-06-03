Piazza Affari vola oltre i 50.000 punti | l’IA spinge il Ftse Mib

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ftse Mib supera i 50.000 punti, trainato dall’andamento positivo dell’intelligenza artificiale. L’indice azionario italiano registra un aumento significativo, spinto dal settore tecnologico. Si discute di come Stm possa raddoppiare i ricavi dai Data Center attraverso investimenti e innovazioni. Nel frattempo, UniCredit pianifica strategie per acquisire controllo su una banca concorrente, con dettagli ancora da definire. Nessuna delle due aziende ha rilasciato commenti ufficiali.

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Come farà Stm a raddoppiare i ricavi dai Data Center?. Quali strategie userà UniCredit per controllare Commerzbank?. Perché i titoli del lusso e dell'energia hanno sostenuto il rally?. Quanto influenzerà la tensione USA-Iran sui prossimi movimenti di borsa?.? In Breve Stm punta a 1 miliardo di dollari di ricavi Data Center entro il 2026.. UniCredit acquisisce il 34% di Commerzbank con possibile controllo oltre il 50%.. Spread Btp-Bund scende a 71 punti base con rendimento decennale al 3,69%.. Prysmian sale del 3,58% mentre Stellantis perde lo 0,72% nonostante investimenti miliardari..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Dividend day a Piazza Affari che vola oltre 50mila punti

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