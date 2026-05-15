Piazza Affari batte il record | il Ftse Mib supera i 50.000 punti

Oggi Piazza Affari ha raggiunto un nuovo massimo storico, con il Ftse Mib che ha superato la soglia dei 50.000 punti. Questo risultato si distingue dai rally passati, come quello della bolla tecnologica del 2000, per la composizione dei settori che contribuiscono alla crescita. In particolare, alcuni comparti come quello energetico, bancario e delle utilities stanno mostrando segnali di forte progresso, mentre altri settori restano più stabili. La performance riflette l’andamento di azioni di diverse aziende quotate in Borsa.

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? Domande chiave Come si differenzia questo rally dalla bolla tecnologica del 2000?. Quali settori stanno sostenendo davvero il nuovo record di Piazza Affari?. Perché i mercati ignorano le tensioni geopolitiche in Medio Oriente?. Quanto potrà durare la divergenza tra profitti reali e fragilità internazionali?.? In Breve Rialzi europei a Francoforte +1,31%, Madrid +0,87% e Parigi +0,78%. S&P 500 supera i 7.500 punti con crescita dello 0,77%. Dow Jones torna sopra i 50.000 punti con +370,26 punti. Differenza strutturale con il marzo 2000 tra titoli tecnologici e settori bancarilusso.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piazza Affari batte il record: il Ftse Mib supera i 50.000 punti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rally a Milano: il Ftse Mib vola verso i 50.000 punti con StellantisI mercati europei hanno chiuso la sessione di venerdì 17 aprile con un deciso slancio, trainati dal miglioramento dei rapporti diplomatico-politici... Dividendi Piazza Affari, maxi stacco cedole per 22 società del Ftse Mib in arrivoSul fronte dei dividendi, va crescendo l’attesa a Piazza Affari per quella che si preannuncia come una delle giornate più importanti dell’anno. Chiusura in rialzo per le Borse europee, Milano la migliore (+2,27%). Il petrolio, invece, batte in ritirata con il Wti giù del 4% in area 102 $ al barile. A Piazza Affari bene UniCredit (+5,8%), dopo un trimestre da record. #Finanza #Borse #mercati #Radioc x.com Piazza Affari, il Ftse Mib riaggancia quota 50mila: livelli che non si vedevano dal 2000Il listino milanese supera in chiusura un traguardo simbolico rimasto irraggiungibile per oltre venticinque anni, tornando sui massimi dell’era dot.com. Un rally sostenuto dalla corsa dei mercati glob ... wallstreetitalia.com Banche, l’IA frutterà 8 miliardi. Piazza Affari oltre i 50mila puntiL'Intelligenza artificiale può generare per il settore bancario italiano benefici per 8 miliardi di dollari in tre anni, pari a circa il 20% dell'utile netto aggregato, grazie a ... ilmattino.it