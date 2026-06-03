Piantedosi sul 21enne arrestato a Vimercate per terrorismo | Stava organizzando qualcosa La pista dei 22mila euro in contanti

Da secoloditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’interno ha dichiarato che sul giovane di 21 anni arrestato a Vimercate il 31 maggio con accuse di terrorismo ci fosse preoccupazione riguardo a possibili attività in corso. L’indagine ha anche evidenziato la presenza di circa 22mila euro in contanti. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali azioni pianificate o su altri elementi emersi durante le indagini.

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Sul 21enne di origine marocchina arrestato lo scorso 31 maggio con l’accusa di terrorismo a Vimercate, in provincia di Monza Brianza, ”c’era della preoccupazione che stesse organizzando qualcosa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine dell’inaugurazione di un campo di basket nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. ”Ieri – spiega il ministro- il provvedimento (di fermo, ndr) è stato confermato, quindi vuol dire che è stata valutata la sussistenza di un grave quadro indiziario”. Del resto, “quando si passa all’azione giudiziaria vuol dire che la mera rappresentazione di pensiero comincia a manifestarsi rispetto al fatto che si possa essere in contatto con qualcuno e avere delle prospettive di organizzazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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