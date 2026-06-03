Il ministro dell’interno ha dichiarato che Zakaria Ben Haddi si stava organizzando, riferendosi a un sospetto di attività legate all’immigrazione. Ha anche annunciato che verrà adottato un nuovo decreto sui migranti se necessario. Il ministro ha spiegato che l’azione giudiziaria nasce dalla preoccupazione di possibili progetti di organizzazione, quando si passa dalla semplice espressione di pensieri alla concreta possibilità di contatto con altri.

"Sì, c'era la preoccupazione. Quando si passa all'azione giudiziaria vuol dire che la mera rappresentazione di pensiero comincia a manifestarsi rispetto al fatto che si possa essere venire in contatto con qualcuno, quindi avere delle prospettive di organizzazione. Però questo lasciamo che lo dicano i giudici". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a chi gli chiedeva, a margine di un evento a Roma, se Zakaria Ben Hadd - il ventunne fermato in Brianza con l'accusa di terrorismo - stesse organizzando qualche azione. "Ancora una volta il nostro sistema si è rivelato molto performante dal punto di vista della capacità di individuare queste forme di radicalizzazione, lo si vedrà nel corso del procedimento" ha sottolineato il ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piantedosi: "Zakaria Ben Haddi si stava organizzando". E annuncia: "Nuovo decreto migranti se necessario"

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