Piano Estate 2026 progetti entro il 4 giugno 2026

Scade il 4 giugno alle 15 il termine per presentare i progetti del Piano Estate 2026. Possono partecipare le scuole statali e le paritarie non commerciali del primo e secondo ciclo, inclusi i CPIA.

Scade il 4 giugno 2026 alle ore 15 il termine per presentare i progetti del Piano Estate 2026. Sono interessate le istituzioni scolastiche statali e le scuole paritarie non commerciali del primo e secondo ciclo, compresi i CPIA. Le candidature devono essere trasmesse online tramite il sistema informativo SIF2127. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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