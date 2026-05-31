Piano Estate 2026 progetti in scadenza il 4 giugno | fino a 80mila euro per scuola

Il termine per presentare i progetti del Piano Estate 2026 scade il 4 giugno. Le scuole possono ricevere finanziamenti fino a 80.000 euro per interventi e attività legate al piano. Le richieste devono essere inviate entro questa data, secondo le modalità stabilite. La misura mira a sostenere iniziative educative e formative durante i periodi estivi. Le amministrazioni scolastiche interessate devono rispettare i requisiti e le procedure indicate nel bando pubblicato ufficialmente.

Si avvicina la scadenza per il Piano Estate 2026. Le scuole interessate hanno tempo fino alle ore 15 del 4 giugno 2026 per presentare i progetti relativi all’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito sui “Percorsi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni”. La misura è finanziata nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, con risorse del Fondo sociale europeo Plus e cofinanziamento dell’Unione europea. L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa oltre l’orario ordinario, utilizzando in particolare i mesi estivi e gli altri periodi di sospensione delle lezioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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