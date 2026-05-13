Piano Estate 2026 fino a 80mila euro per ogni scuola Scadenza per la presentazione dei progetti il 4 giugno AVVISO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per finanziare attività estive nelle scuole nell’ambito del Piano Estate 2026. Sono previsti contributi fino a 80mila euro per ogni istituto che intende presentare un progetto. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 4 giugno. L’obiettivo è sostenere iniziative educative e ricreative durante il periodo estivo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l'avviso per finanziare attività estive nelle scuole. Si chiama “Percorsi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni”, ma viene già indicato come Piano Estate 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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