Piano Estate 2026 fino a 80mila euro per ogni scuola Scadenza per la presentazione dei progetti il 4 giugno AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per finanziare attività estive nelle scuole nell’ambito del Piano Estate 2026. Sono previsti contributi fino a 80mila euro per ogni istituto che intende presentare un progetto. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 4 giugno. L’obiettivo è sostenere iniziative educative e ricreative durante il periodo estivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui