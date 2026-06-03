Il governo ha annunciato un piano casa che prevede la costruzione di 100mila nuove abitazioni. Contestualmente, ha ridotto gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni, che erano stati precedentemente approvati. Il progetto è stato bocciato due volte da diverse istituzioni, senza modifiche ai punti contestati. La proposta include anche incentivi per l’acquisto di nuovi immobili, ma le riduzioni sugli sconti per le ristrutturazioni sono state confermate.

Se dovessimo cercare una qualche metafora, il Piano casa si presterebbe bene a quella del bastone e della carota. Il bastone è rappresentato dalla velocizzazione delle procedure di sfratto a favore dei proprietari, la carota da una modesta prospettiva di social housing per chi cerca casa. I due aspetti sono così diversi da viaggiare anche su binari legislativi differenti. Gli interessi dei proprietari, tutelati principalmente da Forza Italia, vengono consegnati a un disegno di legge dai tempi lunghi, la riqualificazione edilizia con qualche nuova abitazione, una volta nel dna della destra sociale, invece è contenuta in un corposo decreto legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piano casa, il governo promette 100mila abitazioni ma riduce gli sconti sulle ristrutturazioni: due volte bocciato

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