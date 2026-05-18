Piano casa obiettivo ambizioso | 100mila nuove abitazioni a prezzo calmierato in 10 anni

Il governo ha annunciato un Piano Casa che mira a costruire 100mila nuove abitazioni a prezzi accessibili nel corso di dieci anni. Si tratta di un'iniziativa che non si vedeva da decenni, dall’epoca del dopoguerra, quando erano stati pianificati oltre 350mila immobili dopo le distruzioni causate dai bombardamenti. L’obiettivo è offrire nuove soluzioni abitative in un settore che ha bisogno di interventi strutturali e di lungo periodo. La misura prevede un impegno significativo in termini di risorse e pianificazione.

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