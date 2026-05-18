Piano casa obiettivo ambizioso | 100mila nuove abitazioni a prezzo calmierato in 10 anni
Il governo ha annunciato un Piano Casa che mira a costruire 100mila nuove abitazioni a prezzi accessibili nel corso di dieci anni. Si tratta di un'iniziativa che non si vedeva da decenni, dall’epoca del dopoguerra, quando erano stati pianificati oltre 350mila immobili dopo le distruzioni causate dai bombardamenti. L’obiettivo è offrire nuove soluzioni abitative in un settore che ha bisogno di interventi strutturali e di lungo periodo. La misura prevede un impegno significativo in termini di risorse e pianificazione.
“Il governo ha varato un Piano Casa molto ambizioso, con obiettivi chiari e importanti. Una misura che mancava da decenni, parliamo del Dopoguerra quando si erano programmati oltre 350mila immobili dopo le distruzioni dei bombardamenti. Questo Piano Casa punta a 100mila alloggi per risolvere in gran parte il problema dell’abitazione in Italia. Abbiamo una demografia che continua a segnare una decrescita costante rispetto ai decenni precedenti, ma se non c’è disponibilità di appartamenti significa che un problema c’è. I prezzi nelle grandi città sono esplosi, pensiamo a Milano dove una coppia di giovani lavoratori non riesce ad acquistare una casa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Piano Casa 2026: le nuove misure contro l'emergenza abitativa
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