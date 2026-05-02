Il governo ha annunciato un piano casa che mira a velocizzare la realizzazione di 100mila abitazioni, offrendo sconti fino al 33% agli acquirenti. Sono stati destinati 1,7 miliardi di euro a fondi per la rigenerazione urbana, con la possibilità di arrivare a un massimo di 4,8 miliardi. È stato nominato un commissario incaricato di gestire i grandi investimenti relativi al progetto.

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© Virgilio.it - Il Piano casa accelera su 100mila abitazioni, previsti maxi sconti per chi acquista

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