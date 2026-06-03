Piana di Tauro | il Sindaco di Rizziconi chiede più controllo per furti
Il sindaco di Rizziconi ha richiesto un aumento dei controlli nelle zone più vulnerabili della Piana di Tauro a causa di frequenti furti. Le aree considerate a rischio sono principalmente quelle periferiche e meno illuminate. I cittadini sono invitati a segnalare attività sospette e a mantenere comportamenti di attenzione. Le forze dell’ordine stanno intensificando i pattugliamenti nelle zone più colpite. Nessuna informazione su interventi specifici o tempi di intervento sono state comunicate.
Quali sono le zone più vulnerabili della Piana di Tauro?. Come possono i cittadini collaborare attivamente per prevenire i furti?. Chi deve coordinare i pattugliamenti tra Carabinieri e Polizia Locale?. Quali misure concrete adotteranno le autorità per aumentare la vigilanza?.? In Breve Richiesta pattugliamenti costanti a Carabinieri e Polizia Locale nella Piana di Tauro. Utilizzo del numero unico di emergenza 112 per segnalare movimenti sospetti. Necessità di coordinamento tra forze dell'ordine e residenti di Rizziconi. Presidio delle zone più vulnerabili per prevenire nuovi episodi criminali. Allarme sicurezza nella Piana di Tauro: cresce il numero di furti nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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