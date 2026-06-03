Piana di Tauro | il Sindaco di Rizziconi chiede più controllo per furti

Notizia in breve

Il sindaco di Rizziconi ha richiesto un aumento dei controlli nelle zone più vulnerabili della Piana di Tauro a causa di frequenti furti. Le aree considerate a rischio sono principalmente quelle periferiche e meno illuminate. I cittadini sono invitati a segnalare attività sospette e a mantenere comportamenti di attenzione. Le forze dell’ordine stanno intensificando i pattugliamenti nelle zone più colpite. Nessuna informazione su interventi specifici o tempi di intervento sono state comunicate.