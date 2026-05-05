Un'azienda agricola nella Piana di Tauro è stata posta sotto sequestro a causa della presenza di lavoratori in nero. La sospensione è stata decisa subito dopo i controlli, che hanno evidenziato irregolarità legate alla mancanza di regolare assunzione e di adeguate misure di sicurezza sul luogo di lavoro. Per riaprire, il titolare dovrà regolarizzare la posizione dei lavoratori e pagare una sanzione amministrativa prevista dalla legge.

? Cosa scoprirai Quanto deve pagare il titolare per riaprire l'azienda bloccata?. Quali mancanze sulla sicurezza hanno causato la sospensione immediata?. Dove sono stati rilevati altri cantieri con gravi rischi edilizi?. Perché le sanzioni penali si aggiungono alla multa principale?.? In Breve Sanzione di 7.800 euro più 2.500 euro extra per il titolare dell'azienda.. Mancanza di formazione sulla sicurezza e sorveglianza sanitaria per i due lavoratori.. Criticità sulla viabilità nel capoluogo e lavori in quota nella Fascia Ionica.. Impatto economico e sociale sulla stabilità delle famiglie del settore agricolo locale.. Gli ispettori hanno bloccato un’impresa agricola nella Piana di Tauro con una sanzione da 7.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piana di Tauro: azienda agricola bloccata per lavoratori in nero

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