Nella Piana di Gioia Tauro, questa mattina, le autorità hanno condotto un blitz contro il traffico di armi, portando all’arresto di tre persone. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, che ha eseguito le misure cautelari dopo aver individuato un’attività illecita di vendita e trasporto di armamenti. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.

L’operazione del comando provinciale di Reggio Calabria ha colpito un presunto circuito di detenzione e vendita di armi da guerra, comuni e clandestine Tre arresti in un’operazione contro il traffico illecito di armi condotta all’alba dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria. Il comando provinciale delle Fiamme gialle ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, ritenute coinvolte, a vario titolo, nella detenzione e commercializzazione di armi da guerra, armi comuni e armi clandestine. L’intervento si è concentrato nell’area della Piana di Gioia Tauro, territorio ritenuto strategico e legato agli interessi di uno dei più influenti cartelli criminali della zona. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Blitz contro il traffico d’armi nella Piana di Gioia Tauro: tre arresti

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