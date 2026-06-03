Physical | da 100 a 1 Italia il trailer e la data di uscita in tre parti

Il trailer di “Physical: da 100 a 1” è stato pubblicato e la data di uscita è stata annunciata da Netflix. Il reality, che si svolge in tre parti, vede la partecipazione di cento concorrenti che devono dimostrare abilità fisiche, resistenza, tenuta mentale, strategia e leadership. L’annuncio ufficiale segue un’anticipazione esclusiva pubblicata da Today.it. La trasmissione sarà disponibile in Italia e si concentra su sfide competitive tra i partecipanti.

Noi di Today.it lo avevamo anticipato in esclusiva poi è arrivato l'annuncio ufficiale di Netflix. Il reality “Physical: da 100 a 1” arriva in Italia e tra i cento concorrenti pronti a mostrare le loro capacità fisiche, di resistenza, di tenuta mentale, strategia e leadership ci sono anche. 🔗 Leggi su Today.it

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Physical Italia: da 100 a 1 | Trailer Ufficiale | Netflix Italia

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