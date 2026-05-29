L’estate si avvicina e con lei anche la stagione dei reality fisici estremi. Netflix ha appena svelato il trailer ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1, la prima edizione italiana della competizione che ha già conquistato milioni di spettatori con l’originale sudcoreano. Un format dove non contano le medaglie del passato, ma solo la tenacia nel presente. La sfida prende forma nell’arena monumentale del Lingotto di Torino, dove 100 atleti si affronteranno in prove che metteranno alla prova corpo e mente. Il debutto dell’edizione italiana: date e struttura delle puntate. La serie, prodotta da Endemol Shine Italy, sarà disponibile dall’ 11 settembre, con un rilascio scaglionato che terrà compagnia per quasi un mese. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Physical Italia da 100 a 1: il trailer è online, ecco tutto quello che sappiamo

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