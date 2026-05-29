Physical Italia | da 100 a 1 | da settembre il nuovo show Netflix

Da universalmovies.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In questa competizione fisica senza precedenti, 100 concorrenti si sfidano in prove estreme che spingono al limite il corpo e la tenacia. Dai campioni olimpici ai creator, dai rugbisti ai volti dello spettacolo: nell’arena del Lingotto ogni gerarchia viene azzerata. Forza, agilità e sangue freddo sono le uniche armi per sopravvivere. Nella “Sala dei Busti” non contano le medaglie passate, ma quanto fuoco hai dentro. Perché alla fine, solo uno di loro porterà a casa la vittoria. Il lavoro di casting per questa prima edizione è stato imponente: oltre 1.000 persone contattate, 187 provini su Zoom (per un totale di 130 ore) e 137 selezioni finali svolte in presenza. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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