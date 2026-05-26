Entrano in funzione i Photored ai semafori | pesanti sanzioni per chi passa col rosso
Da mercoledì 3 giugno, i due Photored installati agli incroci tra Via Lucera e Viale Candelaro e tra Corso Roma e Viale entreranno in funzione in modo permanente. Dopo un periodo di sperimentazione, i sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni saranno attivi 24 ore su 24. Chi passa col rosso rischia pesanti sanzioni, in assenza di ulteriori comunicazioni o modifiche.
Dopo un primo periodo sperimentale, successivo alla loro installazione da parte dell’Amministrazione Comunale, dal prossimo mercoledì 3 giugno diventeranno operativi e funzioneranno ininterrottamente i due Photored collocati agli incroci tra Via Lucera e Viale Candelaro e tra Corso Roma e Viale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Il Comune del Milanese che piazza due telecamere ai semafori per multare chi passa col rossoIl Comune di Buccinasco ha installato due telecamere ai semafori delle principali vie di attraversamento nel tentativo di multare chi passa col rosso.
Leggi anche: Attivo da mezzanotte il Photored di corso Venezia: multe salate per chi passa con il rosso
Temi più discussi: Aeroporto di Forlì, dal 3 giugno entrano in funzione i nuovi controlli di frontiera digitali; Rifiuti transfrontalieri, nuovo Regolamento Ue; A Bologna entrano in servizio i primi bus a idrogeno di TPER; La Polonia realizzerà l’unico centro europeo per la manutenzione dei motori AGT1500 degli ABRAMS.
All'Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo entrano in funzione i primi nove nuovi banchi check-in: è la fase chiave del piano di ammodernamento da 24 milioni di euro. Postazioni più moderne e nastri bagagli più rapidi, con il debutto operativo sul volo ITA p facebook
#nucleare generazione nucleare da 1/1 a 17/5 di ogni anno dal 2001 a oggi Con 2 reattori in meno, genera praticamente lo stesso del 2001, quando l’ultimo reattore era entrato in funzione da meno di 2 anni. Ma, ehi!… i reattori sono obsoletih! x.com
Terracina, entrato in funzione l’impianto fotovoltaico presso l’IC Milani realizzato con fondi PNRRÈ entrato in funzione l’impianto fotovoltaico all’IC Milani di Terracina che consentirà alla scuola di produrre energia elettrica pulita grazie alla luce del sole, riducendo i consumi energetici, i co ... latinaquotidiano.it
Belcolle. Entrati in funzione i nuovi ascensoriAl termine dei lavori realizzati con un finanziamento della Regione Lazio di 180mila euro. Nei giorni scorsi, al termine dei lavori realizzati con un finanziamento della Regione Lazio di 180mila euro, ... quotidianosanita.it