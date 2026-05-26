Entrano in funzione i Photored ai semafori | pesanti sanzioni per chi passa col rosso

Notizia in breve

Da mercoledì 3 giugno, i due Photored installati agli incroci tra Via Lucera e Viale Candelaro e tra Corso Roma e Viale entreranno in funzione in modo permanente. Dopo un periodo di sperimentazione, i sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni saranno attivi 24 ore su 24. Chi passa col rosso rischia pesanti sanzioni, in assenza di ulteriori comunicazioni o modifiche.