Attivo da mezzanotte il Photored di corso Venezia | multe salate per chi passa con il rosso

Da mezzanotte del 1° maggio è attivo il sistema di fotored lungo corso Venezia. Le telecamere monitorano il rispetto del semaforo rosso e, chi passa con il rosso, riceve multe salate. L’installazione di questo dispositivo mira a controllare meglio il traffico e a sanzionare chi viola le norme sulla circolazione. La misura è operativa 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Dalla mezzanotte del 1° maggio si fa sul serio e per i conducenti indisciplinati che non rispettano il semaforo rosso scattano le multe.Stiamo parlando del quinto Photored, posizionato sempre all'incrocio di viale Venezia con via Porto San Michele, in città, ma questa volta in direzione di Verona.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Bollate, da domani in funzione il T-Red, multe automatiche a chi passa con il rossoUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sicurezza a Gallarate, due guardie giurate in stazione fino a mezzanotte; Around Festival, prima edizione domani al Parco Mitoio; Firenze, il primo maggio al Tenax tra musica, mercatino creativo e street food; Palermo, dal 4 maggio si entra nelle zone a traffico limitato con il Telepass. IL POSTAMAT È ATTIVO DA OGGI!!! - facebook.com facebook