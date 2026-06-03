Photomaarc ci accompagna nei luoghi dell' educazione | un evento da non perdere

Notizia in breve

Il concorso fotografico nazionale Photomaarc, alla quinta edizione, si svolge con l’obiettivo di documentare il patrimonio architettonico del Novecento italiano, con particolare attenzione a Como. L’evento è organizzato dall’associazione Made in MAARC e coinvolge partecipanti che inviano foto di edifici e opere architettoniche. La manifestazione si concentra sui luoghi dell’educazione e si svolge in diverse location della città.