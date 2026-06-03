Photomaarc ci accompagna nei luoghi dell' educazione | un evento da non perdere

Da quicomo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il concorso fotografico nazionale Photomaarc, alla quinta edizione, si svolge con l’obiettivo di documentare il patrimonio architettonico del Novecento italiano, con particolare attenzione a Como. L’evento è organizzato dall’associazione Made in MAARC e coinvolge partecipanti che inviano foto di edifici e opere architettoniche. La manifestazione si concentra sui luoghi dell’educazione e si svolge in diverse location della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Concorso fotografico nazionale Photomaarc, giunto alla quinta edizione, è ideato e prodotto dall'associazione Made in MAARC per promuovere la conoscenza del patrimonio architettonico del '900 italiano che vede Como primeggiare per l'importanza degli architetti e la qualità delle opere. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il ricordo nei luoghi dell’eccidio. Da qua arriva un no a tutte le guerreIn un luogo segnato dal passato violento, si può ancora percepire il silenzio che avvolge il paesaggio.

Evento sulla settimana dell’educazione a Manfredonia: “Adolescenti al confine tra sfide e futuro”Giovedì 26 marzo 2026 si è svolto alla biblioteca Ungaretti di Manfredonia un evento dedicato alla settimana dell’educazione intitolato “Adolescenti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web