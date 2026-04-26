In un luogo segnato dal passato violento, si può ancora percepire il silenzio che avvolge il paesaggio. Da questa posizione si intravede il mare, testimone silenzioso di eventi tragici. Nei momenti di calma, sembra quasi di ascoltare le urla e le voci di chi ha perso la vita in quegli attimi. Quel luogo rimane un ricordo vivo, un richiamo a evitare ogni tipo di guerra.

Da quassù si vede il mare. Quassù nei momenti di silenzio irreale sembra quasi di sentire le grida dei morti. 560 persone, che il 12 agosto del ‘44 vennero rastrellate e ammassate come bestie dai soldati tedeschi accompagnati da "rinnegati" italiani, finite con mitragliatrici e bombe a mano finché poi venne appiccato il fuoco. Nessuna pietà per nessuno. Per Anna Pardini che aveva solo 20 giorni, per Bianca Tucci e i suoi otto figli, per Jenni Bibolotti Marsili che scagliò uno zoccolo in faccia al soldato tedesco per salvare il figlio Mario, e lo salvò, per Don Innocenzo Lazzari "Giusto tra le nazioni" per avere salvato una famiglia di Pietrasanta, che poi seguì il suo popolo fino all’olocausto del paese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo nei luoghi dell’eccidio. Da qua arriva un no a tutte le guerre

Notizie correlate

20 ottobre diventerà il “Giorno del ricordo” per i martiri di Gorla e le vittime infantili di tutte le guerre. Cosa devono fare le scuole. DDL al SenatoDopo l'approvazione alla Camera, è stata assegnata alla 1° commissione affari costituzionali la proposta di legge per l’istituzione del giorno del...

La coppa nel ricordo dell’eccidio. Martiri Montemaggio incorona BarbutoLa Coppa Martiri Montemaggio per élite e under 23, è una gara che unisce passione, sport e memoria storica, nel ricordo dell’eccidio dei 19...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Monopoli celebra il 25 Aprile tra ricordo, unità e valori democratici; Il ricordo nei luoghi dell’eccidio. Da qua arriva un no a tutte le guerre; 25 Aprile, Castiglion Fiorentino unita nel ricordo: cerimonie nei luoghi simbolo; In ricordo di Romano Rossi – 22 aprile 2026.

Viaggio nei luoghi della Resistenza: Insegnamenti più attuali che maiIeri la sindaca Serena Arrighi e alcuni assessori hanno celebrato l’anniversario della Liberazione del 25 aprile deponendo corone nei ... lanazione.it

Celebrazione a S.Anna. Il ricordo della Liberazione nei luoghi della strageL’orazione ufficiale affidata a Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd. Strada d’accesso al paese blindata e istituiti dei bus navetta gratuiti. msn.com

Il ricordo di Gennadiy Aleksandrovich Shiryaev a 40 anni dal disastro: “Mio padre lavorava nella centrale, ma sull’incidente calò il silenzio delle autorità. Vedemmo un bagliore blu, una luce indimenticabile. E capimmo che era accaduta una tragedia. La città di - facebook.com facebook

25 APRILE | Durante alcune manifestazioni: sindaci contestati, cartelli in ricordo delle Foibe imbrattati; la Brigata ebraica insultata. Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà, direi che abbiamo un problema". Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni su x.com