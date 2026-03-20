Giovedì 26 marzo 2026 si è svolto alla biblioteca Ungaretti di Manfredonia un evento dedicato alla settimana dell’educazione intitolato “Adolescenti al confine tra sfide e futuro”. L’iniziativa ha coinvolto studenti, insegnanti e genitori in un confronto aperto sulle difficoltà e le opportunità degli adolescenti di oggi. La discussione ha puntato a evidenziare le diverse esperienze e le problematiche che caratterizzano questa fase della vita.

Adolescenti al confine tra sfide e futuro Comprendere gli adolescenti di oggi richiede uno sguardo nuovo, lucido e coraggioso. L’adolescenza si manifesta sempre più precocemente e si rivela una fase della vita sempre più complessa e impegnativa da accompagnare. Cambiano i contesti, i linguaggi, le relazioni e, con essi, le domande profonde che ragazzi e ragazze portano nel loro percorso di crescita. In questo scenario, l’educazione è chiamata a non arretrare, ma a ritrovare forza, intenzionalità e presenza. Non può più essere una responsabilità frammentata o delegata: diventa fondamentale costruire alleanze educative autentiche, credibili, capaci di offrire punti di riferimento solidi e coerenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Evento sulla settimana dell’educazione a Manfredonia: “Adolescenti al confine tra sfide e futuro”

Articoli correlati

Emilia-Romagna, 800mila euro per 132 progetti dedicati agli adolescenti: educazione affettiva, contrasto al bullismo e inclusione sociale tra le priorità della RegioneLa Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria del bando adolescenza e l’assegnazione di 800mila euro a 132 progetti rivolti ai...

Pi Greco Day 2026: quiz di matematica e sfide tra studenti. Evento al Ministero il 16 marzoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito celebra anche quest’anno il Pi Greco Day, la giornata internazionale dedicata alla matematica.

Altri aggiornamenti su Evento sulla settimana dell'educazione...

Temi più discussi: Monte Sant'Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe; Il Daikin Tour 2026 arriva a Manfredonia: mercoledì 25 marzo l’evento gratuito formativo dedicato a progettisti e installatori; Risorgiamo con le sorgenti antiche, Giornata mondiale dell’acqua Manfredonia 22 marzo 2026; Debutta L’Eterna Domanda, il documentario sul senso della vita di Domenico Rignanese.

ECOBALLE COMUNE MANFREDONIA Manfredonia, settimana di lavoro in Comune: nuovi mezzi sociali e stop alle eco-balleSul piano del personale, il Comune sta concludendo le procedure per l’assunzione di tre nuovi istruttori tecnici, grazie alla collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo. Parallelamente ... statoquotidiano.it

DAIKIN TOUR MANFREDONIA Il Daikin Tour 2026 arriva a Manfredonia: mercoledì 25 marzo l’evento gratuito formativo dedicato a progettisti e installatoriIl Daikin Tour 2026 arriva a Manfredonia: mercoledì 25 marzo l’evento gratuito formativo dedicato a progettisti e installatori ... statoquotidiano.it

LA RAF TORNA A MANFREDONIA DOPO 80 ANNI: memoria e storia tra cielo e territorio - facebook.com facebook