Non sono stati resi noti dettagli riguardo eventuali incontri o contatti tra il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e rappresentanti di Lega e Forza Italia prima di eventuali decisioni o annunci ufficiali. Non ci sono informazioni pubbliche che confermino interazioni precedenti tra le parti coinvolte. La questione riguarda le dinamiche delle alleanze politiche all’interno della coalizione e eventuali comunicazioni tra i vari attori.

Le mosse europee di Fitto e le dinamiche tra i partiti della maggioranza offrono uno spaccato sugli equilibri della coalizione. Tra posizionamenti, tatticismi e identità politiche, emerge il tema della coesione e del ruolo che ciascuna forza intende giocare nello scenario attuale. La rubrica di Pino Pisicchio Non sappiamo se il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto (o chi per lui) avesse avuto interlocuzioni preventive con esponenti o emissari della Lega e di Forza Italia. Sicuramente avrà preventivamente concordato con Giorgia Meloni la sua proposta di consentire l’attingimento alle risorse europee destinate alle Regioni per lenire un po’ i danni alle già provate finanze degli italiani medi, danni vistosi sui prezzi dell’energia dovuti all’impennata dei costi generata dalla crisi di Hormuz. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Phisikk du role – Fitto e le alleanze di Fratelli-Coltelli. Il senso dei partiti per la coalizione

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