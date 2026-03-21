Phisikk du role – Il caso Delmastro e la performance di Giorgia Meloni

Il “caso Delmastro” riguarda il sottosegretario alla Giustizia, coinvolto in una vicenda giudiziaria. La presidente del Consiglio ha partecipato a una conferenza stampa in cui ha affrontato le recenti tensioni politiche e le dichiarazioni pubbliche legate al caso. Durante l’evento, sono stati toccati anche altri aspetti della situazione politica attuale, senza omissioni di dettagli ufficiali.

A pensarci bene il “caso Delmastro”, il sottosegretario alla Giustizia non nuovo frequentatore di cronache da rotocalco, alquanto diverse da quelle di stretta competenza politica, e il risultato del voto referendario di lunedì sera, sono molto più legati fra loro di quanto non possa apparire e raccontare l’andata delle indignazioni col dito puntato contro il personaggio. Perché? Vado a dire. L’onorevole fratello d’Italia, sotto i riflettori per aver condiviso titoli proprietari relativi ad una attività di ristorazione con una giovane risultata essere figlia di persona fornita di curriculum penalmente rilevante, è stato fatto oggetto di riprovazioni da più parti per la perigliosa contiguità, peraltro prontamente farcita da un corredo fotografico stile selfie a riprova. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Phisikk du role – Il caso Delmastro e la performance di Giorgia Meloni Articoli correlati Phisikk du role – Il mistero della Giorgia CherubinaSe Bruno Valentinetti, sacrestano e artista autodidatta, non avesse proceduto, con la vampata creativa che si addice al pittore di razza, ad ornare... Phisikk du role – Le parole di zio SamSarebbe il caso che le comunità delle nazioni che ancora continuano a credere nel valore assoluto della diplomazia e della politica, entrambe...