Pezzi di ricambio venduti online ma è una truffa in due finiscono nei guai
Due uomini della provincia di Caserta sono stati denunciati per aver venduto pezzi di ricambio online, ma si sospetta si trattasse di una truffa. La vittima, un cittadino del brindisino, ha segnalato di aver pagato senza ricevere la merce. La polizia ha avviato indagini e ha identificato i due uomini coinvolti. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui dettagli dell’indagine o sulle eventuali misure adottate.
Due uomini originari della provincia di Caserta sono stati denunciati con l'accusa di aver messo in atto una presunta truffa online ai danni di un cittadino del brindisino. La vicenda, riportata dai colleghi di BrindisiReport, riguarda la fittizia vendita sul web di materiali di ricambio per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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