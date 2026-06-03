Pezzi di ricambio venduti online ma è una truffa in due finiscono nei guai

Notizia in breve

Due uomini della provincia di Caserta sono stati denunciati per aver venduto pezzi di ricambio online, ma si sospetta si trattasse di una truffa. La vittima, un cittadino del brindisino, ha segnalato di aver pagato senza ricevere la merce. La polizia ha avviato indagini e ha identificato i due uomini coinvolti. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui dettagli dell’indagine o sulle eventuali misure adottate.