Truffa online da seimila euro | napoletano nei guai

I carabinieri di Colle di Val d'Elsa hanno portato a termine un’indagine che aveva come obiettivo un sospetto truffatore online. Durante le operazioni è stato sequestrato un importo di 6.000 euro, risultato di attività illecite. La vicenda riguarda una truffa digitale che ha coinvolto un uomo residente nel napoletano. La persona è ora sotto indagine, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi sul caso.