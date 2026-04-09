Truffa online da seimila euro | napoletano nei guai
I carabinieri di Colle di Val d'Elsa hanno portato a termine un’indagine che aveva come obiettivo un sospetto truffatore online. Durante le operazioni è stato sequestrato un importo di 6.000 euro, risultato di attività illecite. La vicenda riguarda una truffa digitale che ha coinvolto un uomo residente nel napoletano. La persona è ora sotto indagine, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi sul caso.
I carabinieri della stazione di Colle di Val d'Elsa (Siena) hanno concluso una complessa indagine che ha portato all'individuazione di un presunto truffatore informatico e al sequestro di 6.000 euro sottratti a un cittadino locale. Il caso risale al 2 ottobre 2025, quando un residente della Val. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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