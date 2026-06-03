Pezzi d' epoca e oggetti rari sul lungolago di Arona | torna il mercatino dell' antiquariato

Torna ad Arona l'appuntamento con "I ricordi della soffitta", il mercatino dell'antiquariato organizzato da mOn.Domenica 7 giugno, come ogni prima domenica del mese, dalle 8 alle 19 gli espositori proporranno pezzi d'epoca, piccoli mobili, oggettistica da collezione e curiosità di seconda mano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Cimeli del Grande Torino all’asta Bolaffi: in vendita pezzi unici degli Invincibili La storia del Torino torna a vivere attraverso alcuni dei suoi cimeli più preziosi. Venerdì 5 giugno la casa d’aste Bolaffi metterà all’incanto oltre 400 lotti dedicati al mondo dello sp x.com

Che cos'è questo oggetto metallico arrugginito? Trovato vicino a un lago nel New Jersey, piuttosto pesante, pensavo fosse un pezzo di auto d'epoca fino a quando non ho visto il lungo manico lol reddit

Uncinetto, corredi d'epoca e nasse artigianali: a Favignana una settimana tra i fili della tradizioneDall'1 al 7 giugno il Circolo Giuseppe Guarrasi di piazza Madrice, a Favignana, ospita Passione e Creatività, mostra-laboratorio dedicata all'artigianato tessile e alla memoria materiale ... tp24.it

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