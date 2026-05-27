Formaggi rari macarons vini e profumi di Provenza | ad Arona torna il Mercatino Regionale Francese

Notizia in breve

Il Mercatino Regionale Francese si svolgerà ad Arona dal 29 maggio al 1° giugno, sul lungolago Caduti di Nassiriya. La manifestazione propone formaggi rari, macarons, vini e profumi provenienti dalla regione della Provenza. Dopo alcuni anni di assenza, l’evento torna a offrire prodotti tipici e specialità gastronomiche francesi. La fiera si svolge nell’arco di quattro giorni e sarà accessibile al pubblico durante tutto il suo svolgimento.