Formaggi rari macarons vini e profumi di Provenza | ad Arona torna il Mercatino Regionale Francese
Il Mercatino Regionale Francese si svolgerà ad Arona dal 29 maggio al 1° giugno, sul lungolago Caduti di Nassiriya. La manifestazione propone formaggi rari, macarons, vini e profumi provenienti dalla regione della Provenza. Dopo alcuni anni di assenza, l’evento torna a offrire prodotti tipici e specialità gastronomiche francesi. La fiera si svolge nell’arco di quattro giorni e sarà accessibile al pubblico durante tutto il suo svolgimento.
Il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d'oltralpe torna dopo diversi anni ad Arona, sul lungolago Caduti di Nassiriya, dal 29 maggio al 1° giugno. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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