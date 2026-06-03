Petrolio in rialzo a quasi 100 dollari al barile

Il petrolio ha registrato un aumento superiore al 2,5%, con il WTI che ha superato i 96 dollari al barile e il Brent raggiungendo i 98. Si tratta della terza seduta consecutiva di rialzo, in un mercato influenzato dall’escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Petrolio in rialzo per la terza seduta consecutiva. I prezzi sono saliti di oltre il 2,5%, con il WTI che ha superato i 96 dollari al barile e il Brent i 98 dollari, nel contesto dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Nonostante l'escalation, il presidente Donald Trump ha sostenuto che. 🔗 Leggi su Today.it

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Petróleo volta a subir e brent supera US$ 100 o barril com tensão no Irã

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