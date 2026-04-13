Quotazione del petrolio oggi | WTI oltre i 100 dollari al barile

Oggi il prezzo del petrolio è aumentato, con il WTI che supera i 100 dollari al barile. La quotazione si muove in modo rapido, influenzata da tensioni geopolitiche, tregue internazionali e un mercato diviso tra domanda e offerta globale. La volatilità è evidente e si registra un andamento instabile nelle ultime ore.

Quotazione del petrolio oggi in forte volatilità tra tensioni geopolitiche, tregue internazionali e mercati divisi tra domanda e offerta globale. Quotazione del petrolio: il prezzo oggi tra ribassi e incertezza. La quotazione del petrolio oggi si muove in un contesto di forte instabilità, riflettendo un equilibrio fragile tra tensioni geopolitiche e segnali di distensione internazionale. Il prezzo del greggio oscilla poco sopra i 100 dollari al barile per il WTI, mentre il Brent si mantiene vicino ai 100 dollari, con variazioni giornaliere significative. Si tratta di un livello che conferma una fase di volatilità estrema, con il mercato che reagisce rapidamente a ogni notizia legata alla produzione, ai conflitti e agli accordi diplomatici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Quotazione del petrolio oggi: WTI oltre i 100 dollari al barile Petrolio: Brent ancora sopra i 100 dollari al barile, Wti stabilmente sopra i 95Il proseguimento del conflitto in Medio Oriente continua ad avere un forte impatto sul mercato dell'energia, dunque su quello del petrolio. Borse in perdita. Petrolio vola oltre i 100 dollari al barileI mercati restano scossi con le borse europee anche oggi in perdita, compresa Milano. TENSIONI USA-IRAN: PETROLIO SALTA A +7 DOLLARI, RISCHIO RECESSIONE GLOBALE