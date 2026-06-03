Petizione contro fotovoltaico sulla diga | Difendere il paesaggio e garantire l' accesso
Una petizione è stata avviata contro il progetto di installazione di un parco fotovoltaico sulla diga di Punta Riso. La richiesta mira a fermare i lavori e a ottenere garanzie per l’accesso futuro all’infrastruttura. I firmatari evidenziano la necessità di proteggere il paesaggio e di mantenere il diritto di accesso alla diga. La petizione si rivolge alle autorità competenti per rivedere il progetto e tutelare gli interessi locali.
BRINDISI – Una petizione per chiedere un cambio di rotta sul progetto del parco fotovoltaico in corso di realizzazione sulla diga di Punta Riso e per ottenere garanzie sul futuro accesso all'infrastruttura. È l'iniziativa promossa da cittadini che esprimono forte contrarietà all'opera, ritenuta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
"Fermiamo il mega parco fotovoltaico". E parte la petizione onlineÈ stata avviata una petizione online per opporsi alla richiesta di un’azienda di installare un impianto fotovoltaico di circa 45 ettari in contrada...
Scuola: potenziato il trasporto pubblico per garantire l'accesso durante i concertiPer i concerti di Vasco Rossi al Parco Urbano il 5 e 6 ottobre, il trasporto pubblico è stato potenziato.
Si parla di: Petizione contro fotovoltaico sulla diga: Difendere il paesaggio e garantire l'accesso; Impianto fotovoltaico a Manciano, è scontro. Il Tar annulla il diniego del Comune.
Termovalorizzatore, Avs e M5S incalzano Gualtieri: Risponda all’Ue sulla petizione popolareCome fanno notare alcuni esponenti di M5S e Avs, però, Gualtieri non ha mai dato risposta alle successive richieste avanzate dalla commissione stessa, in una prima lettera inviata a Roma ad aprile ... romatoday.it