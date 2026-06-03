Petizione contro fotovoltaico sulla diga | Difendere il paesaggio e garantire l' accesso

Notizia in breve

Una petizione è stata avviata contro il progetto di installazione di un parco fotovoltaico sulla diga di Punta Riso. La richiesta mira a fermare i lavori e a ottenere garanzie per l’accesso futuro all’infrastruttura. I firmatari evidenziano la necessità di proteggere il paesaggio e di mantenere il diritto di accesso alla diga. La petizione si rivolge alle autorità competenti per rivedere il progetto e tutelare gli interessi locali.