Scuola | potenziato il trasporto pubblico per garantire l' accesso durante i concerti

Per i concerti di Vasco Rossi al Parco Urbano il 5 e 6 ottobre, il trasporto pubblico è stato potenziato. L’Amministrazione comunale ha collaborato con Tper e le scuole delle zone interessate per assicurare il rispetto delle attività didattiche e minimizzare i disagi. Sono state messe in atto misure specifiche per agevolare gli spostamenti e garantire la mobilità durante le due serate.

In occasione dei concerti di Vasco Rossi di venerdì 5 e sabato 6 al Parco Urbano, l’Amministrazione comunale ha lavorato in stretto coordinamento con Tper e gli istituti scolastici delle zone coinvolte dal piano viabilità per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e ridurre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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