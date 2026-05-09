È stata avviata una petizione online per opporsi alla richiesta di un’azienda di installare un impianto fotovoltaico di circa 45 ettari in contrada Marignano, a Potenza Picena. L’iniziativa ha coinvolto tutta l’opposizione locale, che si è schierata contro il progetto. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra residenti e associazioni, che hanno deciso di raccogliere firme per chiedere di fermare il piano.

Tutta l’opposizione contraria alla richiesta avanzata da un’azienda per installare un impianto fotovoltaico di circa 45 ettari in contrada Marignano, a Potenza Picena. È stata lanciata anche una petizione online per fermare il progetto. Al momento è in corso la valutazione di impatto ambientale e nell’istruttoria sono coinvolti il Comune, la Provincia e la Regione. "Si parla di un’estensione di 45 ettari, corrispondenti a circa 60 campi da calcio, nei terreni tra la strada Regina e il fiume Potenza – spiega il gruppo di minoranza Idea Futura –. La realizzazione di un impianto simile avrebbe un impatto senza precedenti dal punto di vista paesaggistico, in particolare dal versante nord di Potenza Picena e dal Pincio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fermiamo il mega parco fotovoltaico". E parte la petizione online

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