Un pesce scorpione è stato avvistato al largo di Punta Secca, vicino a Ragusa. Questo pesce, noto per il suo veleno potente, può rappresentare un rischio per chi entra in contatto con esso. Il veleno può causare dolore intenso, gonfiore e, in casi gravi, complicazioni più serie. È importante evitare di maneggiarlo e di intervenire senza protezioni adeguate. Non ci sono segnalazioni di incidenti, ma il rischio di avvelenamento resta elevato.

Un nuovo avvistamento conferma l’avanzata di una delle specie marine invasive più monitorate del Mediterraneo. Un esemplare di pesce scorpione occidentale (Pterois miles), noto anche come pesce leone, è stato individuato nelle acque al largo di Punta Secca, nel Ragusano, a circa venti metri di profondità. Si tratta di una specie pericolosa perché il suo veleno rimane attivo anche dopo la morte dell’animale. Pesce scorpione in mare a Ragusa, l'avvistamento Cos’è il pesce scorpione e da dove arriva Perché il pesce scorpione è considerato invasivo Pesce scorpione, i rischi per la salute e i possibili casi mortali Pesce scorpione in mare a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pesce scorpione in mare a Ragusa al largo di Punta Secca, il suo veleno è pericoloso e può uccidere: i rischi

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PUNTO da un pericolosissimo pesce pietra dacqua dolce | Brave Wilderness Italiano

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