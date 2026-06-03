Un pesce scorpione, specie tropicale, è stato avvistato a Punta Secca, nel ragusano. La presenza di questo animale potrebbe rappresentare un rischio per la biodiversità marina locale. In caso di puntura causata dalle spine velenose dell’animale, si consiglia di immergere la zona in acqua calda e consultare un medico. Non sono ancora noti eventuali impatti specifici sull’ecosistema marino della zona.

Come si può curare una puntura causata dalle sue spine velenose?. Quali rischi corre la biodiversità marina dopo questo avvistamento?. Perché il cambiamento climatico sta accelerando l'arrivo di questi predatori?. Chi può aiutare i ricercatori a monitorare la diffusione della specie?.? In Breve Federico Brugaletta ha individuato l'esemplare a venti metri di profondità a Punta Secca.. Il pesce scorpione è una specie invasiva che risale il Canale di Suez dal 1869.. Le diciotto spine velenose possono causare febbre, vomito e problemi respiratori agli umani.. Il protocollo prevede immersione in acqua calda per trenta o novanta minuti dopo il contatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesce scorpione a Punta Secca: arriva il predatore tropicale a Ragusa

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